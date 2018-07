In merito all’articolo che da conto di una sentenza del giudice onorario (civile) di Siracusa che stabilisce un risarcimento nei confronti del direttore sanitario dell’Asp di Trapani Salvatore Requirez da parte dell’attuale direttore generale ad interim dell’Asp di Siracusa Anselmo Madeddu per vicende personali non legate ai rispettivi ruoli riceviamo e pubblichiamo:

“Gentile Direttore,

riguardo all’articolo apparso in data odierna sulla Testata giornalistica Blog Sicilia dal titolo “Direttori sanitari contro…LEGGILO QUI)”, amore della verità ci impone l’obbligo di alcune brevi precisazioni.

Ho apprezzato molto il suo incipit col quale chiarisce in modo lapidario che trattasi di una querelle che nulla ha a che fare con la sanità. Stiamo parlando, infatti, di una vicenda di diffamazione semplice, antica di 17 anni e, dunque per nulla attuale, che riguarda una questione tra due privati. Una vicenda che è stata riaperta recentemente dalla confessione resa dal vero autore della missiva in questione”.

“Circa la vicenda dell’autocalunnia, peraltro, il Requirez omette di dire che analogo fascicolo sull’ipotesi del reato di calunnia è stato aperto nei confronti della sua stessa persona ed è pendente in atto presso il Gip del Tribunale di Siracusa”.

“Ciò conferma che la vicenda è tutt’altro che chiusa e che il relativo esito è tutt’altro che scontato. Resta il fatto che l’episodio di diffamazione semplice, del tutto irrilevante penalmente rispetto a ciò che vuol farsi credere, rimane confinato entro un contenzioso civile tra due privati cittadini e nulla ha a che fare con la pubblica amministrazione né con l’attività di direzione sanitaria. Saremmo curiosi di sapere quale sia a questo punto l’interesse recondito del Requirez a sollevare proprio oggi una questione così irrilevante e così datata. Certo è che continuerò a tutelare la mia immagine nei confronti di chi intende danneggiarla in tutte le sedi opportune”.

La precisazione porta la firma del Dott. Anselmo Madeddu