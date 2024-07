coinvolto in una operazione dei carabinieri

Il gip del Tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, ha disposto la scarcerazione di un 28enne di Solarino, Salvatore Scalora, coinvolto in una inchiesta per traffico di droga dei magistrati della Procura di Siracusa e dei carabinieri.

Coinvolto in una inchiesta anti droga

Il giovane è stato arrestato il mese scorso nell’ambito di una operazione tra Solarino e Floridia, culminata con 4 arresti e con il sequestro di 41 kg di stupefacenti, suddiviso in buste termosaldate e conservato sottovuoto per garantirne la qualità e dal valore di oltre mezzo milione di euro.

L’istanza della difesa

La difesa, rappresentata dall’avvocato Junio Celesti, ha presentato una istanza per una misura cautelare meno afflittiva e così, nelle ore scorse, è arrivata la decisione del giudice. Il giovane è uscito dal carcere di Cavadonna per recarsi in una abitazione, ai domiciliari, nella sua disponibilità nella zona di Noto.

Gli altri indagati

Tra gli altri indagati ci sono due uomini, rispettivamente di 35 e 34 anni ed una donna di 32 anni.

Il blitz nella casa della coppia

Il primo blitz è scattato nell’abitazione della coppia, a Solarino, dove sono stati rinvenuti 3,5 kg di hashish e la donna, nel tentativo di non farsi trovare con la droga in casa, avrebbe lanciato una parte della merce verso il tetto di una abitazione vicina, poi recuperata dai carabinieri.

Le altre due operazioni

Altre due squadre dei carabinieri si sono dirette a Floridia, Comune attaccato a Solarino: una ha fermato una macchina con a bordo il 34enne che stava percorrendo contrada Monasteri. Nel bagagliaio c’erano 5 kg di hashish oltre a denaro contante pari a 1.600 euro. Il secondo gruppo di militari si è recato nell’abitazione del 27enne e nel terreno di sua proprietà, tra la vegetazione, è stato rinvenuto il grosso della droga: 30 kg di hashish e 3 kg di marijuana.