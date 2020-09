Inchiesta degli agenti della squadra mobile

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato tre persone al termine di un’operazione antidroga e contro il traffico di armi scattata tra via Italia e via Immordini, una delle principali piazze dello spaccio del capoluogo. Sono ai domiciliari Francesco Puglisi, 20 anni, ed Alessandro Caruso, 21 anni, entrambi disoccupati mentre è in carcere Enrico De Angelis, 27 anni, che vive nell’appartamento di una persona malata a cui fa da badante. Quando gli agenti di polizia hanno bussato alla porta, il giovane avrebbe tentato di disfarsi degli stupefacenti nel water senza, però, riuscirci ma grazie al cane Elvis dell’unità cinofila della polizia è emerso un vero deposito di droga.

Sono stati rinvenuti 229 grammi di cocaina, 63 di marijuana, 282 grammi di hashish, per un valore commerciale di circa 30 mila euro, numeroso materiale per confezionare le dosi ed ancora 18 cartucce per una pistola 44 Magnum. Secondo i calcoli della polizia, si sarebbero potute ricavare 1000 dosi per la cocaina, 120 di marijuna, 600 di hashish. Alessandro Caruso, intercettato in uno stabile in via Immordini, dopo essere salito sul terrazzo per sfuggire alla polizia avrebbe gettato uno zaino poi recuperato dalle forze dell’ordine all’interno del quale c’erano 8,5 grammi di cocaina, 17 grammi di hashish, 68 di marijuana, tutto quanto era stato già suddiviso in dosi, pronte per la vendita. Francesco Puglisi è stato, invece, bloccato mentre era a bordo di uno scooter e nel corso della perquisizione sono state recuperate delle chiavi per aprire dei manufatti dove erano custoditi numerosi esemplari di uccelli. In uno di questi, Soan, il cane antiesplosivo della polizia, ha fiutato una pistola conmatricola abrasa con caricatore inserito ed una pistola a salve.