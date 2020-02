La svolta nell'inchiesta

Svolta nelle indagini sul duplice omicidio in contrada Xirumi, a Lentini, con il fermo di un altro custode, un uomo di 70 anni. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Siracusa ed eseguito dalla polizia che, secondo alcune prime informazioni, si sarebbero recati nella sua abitazione, per prelevarlo e condurlo negli uffici della Questura dove gli è stata notificata la misura cautelare in carcere.

Per il pm, Andrea Palmieri, che coordina l’inchiesta, il settantanne è coinvolto nel delitto avvenuto la notte tra domenica e lunedì scorsa in cui hanno perso la vita Massimo Casella, 47 anni, e Agatino Saraniti, 19 anni, catanesi, uccisi a colpi di fucile da Giuseppe Sallemi, 42 anni, guardiano del fondo agricolo arrestato lunedì scorso. In contrada Xirumi, si sarebbero recate le vittime insieme ad un loro amico, Gregorio Signorelli, 36 anni, anche lui catanese, che, nelle scorse ore, dopo essersi ripreso, sarebbe stato sentito dalla polizia in merito alla ricostruzione dell’omicidio.

Gli investigatori, per il momento, non intendono svelare le proprie carte ma potrebbero essere state le dichiarazioni del ferito, ricoverato al Garibaldi di Catania, a consentire al magistrato ed agli agenti della Squadra mobile di Catania di alzare un ulteriore velo su questa drammatica vicenda. D’altra parte, proprio su BlogSicilia, l’avvocato Fabio Presenti, legale della famiglia di Massimo Casella, aveva avanzato dei dubbi sulla ricostruzione fornita da Sallemi: dopo aver ammesso, nel corso del suo interrogatorio, di aver premuto il grilletto sentendosi minacciato dalla vittime, si sarebbe successivamente trincerato dietro una condizione psicofisica precaria, come sostenuto dal suo legale, che, infatti, ha chiesto una perizia psichiatrica per il suo assistito.

I familiari degli uomini uccisi sospettano che Sallemi abbia agito con uno o più complici e probabilmente il racconto fornito da Signorelli potrebbe aver dato conforto a questa tesi. Lo si saprà di più nelle prossime, quando la Procura di Siracusa e la polizia di Catania daranno i chiarimenti sul secondo fermo, di certo l’inchiesta prenderà una nuova piega.