i colloqui politici

L’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, è stato nel Siracusano nel fine settimana appena trascorso per incontrare vecchi e nuovi amici.

Tra i motivi della decisione di fare un salto a Noto c’è l’ingresso nella nuova Democrazia cristiana dei fuoriusciti dell’Udc, i fedelissimi dell’ormai ex segretario, Giovanni Magro, “licenziato” dai vertici regionali dell’Udc dopo un suo commento durissimo nei confronti dell’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano, “in corsa” al televoto di BlogSicilia sugli assessori più graditi ai siciliani.

Lo strappo con Turano

In quell’occasione, Magro, in un post sulla sua pagina social, commentò così la richiesta di “like” di Turano: “Ma che faccia tosta, cerca voti per essere nominato “MIGLIORE ASSESSORE”… Ma non si vergogna, dopo che il suo Assessorato è riuscito a spendere solo il 31%delle risorse dei fondi Europei? Io, al suo posto, mi ritirerei in campagna a coltivare zucchine…. Mahhhh!!”.

Udc Siracusa nelle mani di 2 sindaci

Una critica che è costato il posto a Magro, sostituito dall’attuale sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, piuttosto vicino al sindaco di Melilli, Giuseppe Carta che punta alla rielezione da primo cittadino ma strizza l’occhio alle imminenti elezioni regionali.

Fuoriusciti Udc in cerca di casa

La defenestrazione di Magro non è stata, però, gradita da tanti iscritti dell’Udc, che hanno deciso di cambiare aria. Se ne è accorto Totò Cuffaro che, sabato sera, a Noto, ha incontrato diversi esponenti politici centristi, tra cui consiglieri comunali di Avola.

Nuova Dc e Cantiere popolare

E proprio ad Avola si andrà a votare quest’anno anche se non è stata ancora definita una data. La nuova Dc dell’ex presidente della Regione li avrebbe già accolti a braccia aperte ma nella partita c’è anche Cantiere popolare, il movimento di Saverio Romano che fa parte della coalizione di Centrodestra, insieme a Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, Forza Italia, a sostegno di Rossana Cannata, deputata regionale di FdI, in corsa per diventare sindaco e prendere così il testimone del fratello, Luca Cannata.

Udc da un candidato ad un altro

L’Udc Siracusa, dopo il cambio del segretario provinciale, si è sfilato da questo fronte per sostenere un altro candidato a sindaco, Corrado Loreto, appoggiato da un raggruppamento eterogeneo con Pd, Lega, ed ex grillini. Ma i fedelissimi di Magro hanno deciso di gettarsi tra le braccia della Nuova Dc.

L’incontro con i politici della zona sud del Siracusano

Durante il suo breve soggiorno a Noto, l’ex presidente della Regione ha avuto modo di ascoltare altri esponenti politici della zona sud del Siracusano ed è facile immaginare che tra gli argomenti discussi ci sono state le elezioni regionali anche se i giochi, sotto l’aspetto delle alleanze, non sono ancora chiusi.

Cuffaro ha salutato il sindaco di Noto

Insieme a Totò Cuffaro, c’era anche l’assessore comunale alle Politiche giovanili di Noto, Giusy Quartararo ed insieme si sono recati dal sindaco di Noto, Corrado Figura.