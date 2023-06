set in piazza duomo fino al 3 luglio

Primo ciak in piazza Duomo per riprese de “Il Gattopardo”, la serie Netflix che sarà proposta in 190 Paesi e ispirata al capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. ​La troupe cinematografica, gli attori e le comparse andranno avanti fino a lunedì 3; il giorno successivo sarà dedicato allo sgombero delle attrezzature e delle scenografie, che deve avvenire in totale sicurezza.

Il cast

I sei episodi, prodotti da Indiana Production e Moonage Pictures, saranno interpretati da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, protagonista, esattamente, un anno fa, della sfilata di Dolce&Gabbana in piazza Duomo. Peraltro, la stessa Cassel ebbe un malore durante la manifestazione e la prima a prestarle soccorso fu proprio Monica Bellucci.

I cambiamenti

​Per tale ragione, fino al 4 luglio, la porzione di piazza occupata per le riprese sarà proibita anche al transito pedonale, con la sola eccezione di chi abita o lavora nei palazzi che si affacciano sul set. Il passaggio dei pedoni sarà consentito, attraverso un varco, da sabato sera, a conclusione delle riprese, fino alle prime ore di lunedì.

Ridotte le strisce blu

Il transito sarà regolamentato con il supporto della Polizia Municipale che coordinerà la mobilità nell’area per ridurre al minimo i disagi di quanti risiedono o lavorano in piazza Duomo e nelle adiacenze. Infine in Riva Nazario Sauro, durante questo periodo, saranno ridotti gli stalli a strisce blu; lo stesso avverrà per una decina di stalli “residenti ed autorizzati” in Passeggio Aretusa.

Malena con Tornatore e Bellucci

Curiosa la circostanza che, esattamente, 24 anni fa, Monica Bellucci fu protagonista, proprio a Siracusa, delle riprese del film Malena, per la regia di Giuseppe Tornatore. L’attrice italiana interpretò la storia di una donna, rimasta sola nell’immaginario paese di Castelcutò dopo che il marito partì per combattere nella Seconda Guerra mondiale. La sua bellezza le causò numerosi problemi, poiché divenne il sogno erotico per ogni uomo ed oggetto dell’invidia e dell’odio di ogni donna del posto. Ora sarà la figlia, il cui padre è l’attore francese Vincent Cassel, a prendersi la scena.