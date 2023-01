ai domiciliari

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre girava in via Antonello da Messina, nella zona di viale Zecchino, a nord di Siracusa. Non sarebbe stata, secondo gli inquirenti, una passeggiata “normale” perché, al termine di una perquisizione ad un 23enne, tratto in arresto, sono state trovate 40 mini dosi di droga, tra cocaina ed hashish, nascosti negli slip.

Non è stato un controllo casuale, il ragazzo, sebbene abbastanza giovane, è un volto noto alle forze dell’ordine, che, non appena lo hanno incrociato, hanno sospettato che stesse tramando qualcosa. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’indagato ed al termine delle verifiche, i carabinieri hanno scovato nella camera da letto, ulteriori dosi di marijuana e 150 euro in banconote di piccolo taglio, presunto provento di attività di spaccio.

Al termine delle operazioni lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.