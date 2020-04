Solidarietà

I dipendenti di Sonatrach Raffineria Italiana, che si trova ad Augusta, doneranno parte del loro stipendio di aprile alle associazioni di volontariato del territorio, impegnate nei servizi di assistenza alla popolazione durante l’emergenza Covid19. La decisione è stata comunicata dalle Rsu all’azienda, che, a sua volta, ha deciso di raddoppiare la somma risultante. Le associazioni beneficiarie saranno individuate concordemente dalle Rsu e dall’azienda, in funzione delle necessità dei coordinamenti territoriali predisposti dalle autorità competenti.

“Sonatrach si è impegnata, sin dall’inizio dell’emergenza Covid, a sostenere -fanno sapere dall’azienda per la raffinazione del petrolio – l’attività delle istituzioni locali, delle strutture sanitarie, delle forze dell’ordine e del mondo del volontariato, mediante la fornitura di mascherine, tute usa e getta e guanti in lattice al 118 e alle strutture sanitarie della nostra provincia e la sanificazione periodica degli uffici della Polizia Stradale di Siracusa. Inoltre, insieme alle altre aziende del polo industriale, ha contribuito alla donazione all’Asp di Siracusa di dodici monitors multiparametrici e tre centrali di monitoraggio per il completamento di dodici postazioni di terapia intensiva presso l’ospedale Umberto I e a una ulteriore fornitura di ecografi, elettrocardiografi e carrelli attrezzati per il centro Covid19 di Augusta”

“Siamo fermamente convinti – dice l’ad Rosario Pistorio – che la responsabilità sociale di un’azienda in questi momenti debba tradursi in azioni concrete per il territorio, come siamo altrettanto convinti che la solidarietà non debba avere risonanza mediatica; ci è sembrato però doveroso far conoscere una iniziativa che è stata pensata e portata avanti da tutti i dipendenti ai quali va il mio più sentito ringraziamento”