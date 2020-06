La qualità dell'acqua

Gode di ottima salute il mare di Noto dopo la conferma delle 4 Vele assegnate da Legambiente, una sorta di certificato di qualità delle acque. Un riconoscimento per questa zona che “si può considerare luogo di grande eccellenza, in grado di coniugare un territorio di qualità con gestione dei servizi di buon livello” spiegano dal Comune di Noto. Inoltre, il Touring Club ha pubblicato una guida con 200 percorsi turistici a cui pensare per le vacanze in Italia e Noto è presente. “Noto c’è con le sue bellezze architettoniche in stile Barocco, riconosciute patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco, e con le sue bellezze naturali, vedi Vendicari e le sue spiagge mozzafiato” spiegano dal Comune di Noto.

C’è chi ha fatto meglio in Sicilia: San Vito Lo Capo, Pantelleria e Ustica si sono aggiudicate le 5 vele di Legambiente. Nei giorni scorsi, L’associazione ambientalista ed il Touring Club Italiano, hanno presentato la guida sul meglio del mare e dei laghi in Italia.

E’ il Tirreno il mare più premiato con ben sette comprensori a Cinque Vele, mentre la classifica delle Regioni vede la Sardegna al primo posto con la bandiera a Cinque Vele che sventola su cinque litorali dell’isola, seguita da Sicilia, Puglia, Campania e Toscana.

Le località più belle d’Italia si affacciano sul Tirreno. Lo dice la guida, che quest’anno assegna il riconoscimento delle 5 vele a ben sette comprensori turistici bagnati da quelle acque. In testa alla classifica c’è il Cilento Antico guidato da Pollica (Sa), la perla del Cilento e comune capofila tra quelli del comprensorio campano. A seguire il litorale della Maremma Toscana guidato da Castiglione della Pescaia (Gr), quindi la Baronia di Posada (Nu) e il Parco di Tepilora, il Litorale di Chia con Domus De Maria (Sud Sardegna), Baunei (Nu), l’Alto Salento Jonico guidato da Nardò (Le), la Planargia con Bosa (Or), la Costa d’Argento e l’Isola del Giglio (Gr), le Cinque Terre guidate da Vernazza (Sp), l’isola di Pantelleria (Tp), la Gallura Costiera e l’area marina protetta di Capo Testa Punta Falcone guidata da Santa Teresa di Gallura (Ss), la Costa del Mito e l’area marina protetta Coste degli Infreschi e della Masseta guidata da San Giovanni a Piro (Sa), l’Alto Salento Adriatico guidato da Melendugno (Le), la costa del Parco agrario degli Ulivi secolari guidata da Polignano a Mare (Ba), il Litorale Trapanese Nord guidato da San Vito lo Capo (Tp) e l’isola di Ustica (Pa). E nella guida entra un nuovo simbolo: quello dei comuni “plastic free”.