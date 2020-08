Durissimo affondo del presidente della Regione Nello Mumemeci durante l’inaugurazione dello svincolo di Rosolini della Siracusa-Gela. “Abbiamo fatto tutto da soli – ha detto Musumeci- con un piccolo consorzio come il Cas che di fronte all’Anas è un moscerino. Ma questo moscerino ha fatto negli ultimi mesi quello che non era riuscito a fare negli ultimi anni quando era strumento di clientela a servizio del governatore di turno”. Musumeci auspica che in Sicilia si possa applicare il metodo Genova. “Quando in Sicilia – ha detto Musumeci- finalmente applicheranno lo stesso metodo per il ponte di Genova, città che mi sembra sia in Italia come in Italia e la Sicilia, allora avremo il piacere di fare inaugurazioni e inviteremo persino il ministro dei trasporti”.

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, in compagnia dell’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha pure denunciato i ritardi in Sicilia nella realizzazione delle opere pubbliche, spiegando anche le ragioni per cui ha disertato l’inaugurazione del ponte Himera.

“Siamo in notevole ritardo rispetto – ha detto Musumeci- alle altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Lavoriamo come tante formiche in silenzio mentre le cicale cantano, lavoriamo in silenzio insiemena tecnici, maestranze ed imprese. Devo anche dire inaugurare opere che si trascinano da anni diventa un affronto al buon senso della gente per bene. Ecco perché non siamo andati all’inaugurazione del pilone sull’autostrada Catania Palermo. Che non voleva essere una mancanza di rispetto nei confronti Del ministro dell’infrastrutture, ma riteniamo non ci sia più bisogno di fare sceneggiate”.

Infine, Musumeci ha annunciato la prossima apertura di uno svincolo della Siracusa-Gela. “Nei prossimi mesi – ha detto Musumeci- provvederemo a prendere atto della chiusura del nuovo cantiere verso Ispica e quindi altri chilometri di autostrada che consegneremo alla fruizione degli automobilisti. In merito allo svincolo di Rosolini fino a ieri era di una sola carreggiata con doppio senso di circolazione adesso è a doppia carreggiata con quattro corsie”. Musumeci ha parlato anche dei lavori sulla Catania-Messina a causa della frana a Letojanni. “Si tratta di un’altra vergogna: tre anni ferma – ha detto Musumeci- ma finalmente noi abbiamo attivato le procedure grazie ai continui viaggi a Roma dell’assessore Falcone. Ormai mancano gli ultimi due mesi. Credo che in autunno il cantiere sarà patrimonio di tutti e cancelleremo questa vergogna di fronte la quale il Cas era rimasto inerte quando non eravamo noi al governo”.