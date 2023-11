A tagliare il nastro il presidente della Regione, Renato Schifani

E’ ufficiale: il 7 dicembre si inaugurerà il nuovo tratto Ispica-Modica. L’apertura del nuovo percorso siracusano verrà celebrato dal presidente della regione siciliana, Renato Schifani alle 12 di giovedì 7. Alla cerimonia sarà presente anche l’assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò. La nuova strada sarà percorribile dai primi di dicembre e consegnerà ai cittadini siciliani un nuovo percorso sull’autostrada Siracusa-Gela. La manifestazione di inaugurazione del nuovo tratto era nell’aria, adesso è arrivata l’ufficialità.

Le vicende precedenti

Fino alla scorsa settimana si vociferava sul possibile slittamento dell’autostrada, a dare la notizia il vicesindaco del comune di Siracusa Edoardo Bandiera. Nonostante il tratto fosse pronto, Bandiera aveva fatto sapere ai cittadini riguardo lo stop dell’inaugurazione ” Qualcuno sta mettendo in atto giochetti a danno del sud-est e dei siciliani” – ha dichiarato il vicesindaco – come riportato dal Giornale di Sicilia. “L’autostrada è pronta! finiamola con i soliti giochetti. Andremo fino in fondo per capire le motivazioni reali di questa decisione, pronti a denunciare il tutto”. Lo stesso, ha invitato poi i cittadini a presentarsi ugualmente giorno 7 dicembre per “la manifestazione di forte protesta”.

L’incrocio con la 194

Il sopralluogo si è concluso al nuovo casello di Modica, in contrada Zappulla a ridosso della Statale 194. “Abbiamo sfatato lo scetticismo di qualcuno e un grande luogo comune – ha aggiunto l’assessore Falcone – e cioè che in Sicilia realizzare le infrastrutture sia impossibile. Dopo più di cinquanta sopralluoghi, decine di riunioni tecniche e tre anni di totale e costante impegno, abbiamo al contrario raggiunto il risultato prefissato: costruire e consegnare alla Sicilia quasi venti chilometri di nuova autostrada, fra Rosolini e Modica, garantendo lavoro, crescita e lo sviluppo della viabilità del Sud-est”, conclude l’assessore alle Infrastrutture.

Fine lavori

Al completamento dei lavori sono stati impegnati oltre 300 lavoratori. Già da qualche giorno il nuovo tratto Ispica-Modica dell’autostrada Siracusa-Gela era ormai pronto per essere percorso. L’eterna opera pubblica di cui si parla da oltre 50 anni attendeva l’autorizzazione della Commissione del ministero dei trasporti. Giorno 7 dicembre la data ufficiale per l’inaugurazione.