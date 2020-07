Indagini sulle cause del rogo

Un vasto incendio ha distrutto un chiosco nell’area del parcheggio del Molo Sant’Antonio, alle porte di Ortigia, il centro storico di Siracusa. La struttura, fino a qualche tempo fa, era usata come punto di ristoro ma nei mesi scorsi il Comune se ne era impossessato e come spiega a BlogSicilia l’assessore all’Urbanistica Maura Fontana “avevamo già provveduto ad autorizzare la sua demolizione”. Non è chiaro che si tratta di un rogo di matrice dolosa, non è certo da escludere questa ipotesi ma sarebbe di difficile lettura. Tante le ipotesi in campo, frattanto sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale che hanno creato attorno all’area un cordone di sicurezza.

Frattanto, un incendio, divampato questa notte intorno alle 3 in via Monsignor Gozzo, nella zona di viale Scala Greca, a Siracusa, ha danneggiato due auto. Le fiamme hanno coinvolto una Mercedes classe A ed una Renault, presumibilmente appartenenti a dei residenti delle palazzine vicine. Tante le richieste di soccorso alla sala operativa dei vigili del fuoco che hanno poi fermato la marcia del rogo di probabile matrice dolosa. I pompieri sono al lavoro per comprendere da quale delle due auto si è originato il focolaio, di certo il rischio di coinvolgere un numero di mezzi più numeroso si è corso ma l’arrivo dei soccorritori è stato determinante. L’area del parcheggio delle auto non è molto distante dal palazzo della Questura: se dovesse essere confermata la pista dolosa, sarebbe il segno che chi ha appiccato le fiamme non ha avuto alcun timore a portare avanti la sua azione. Gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, come capita in circostanze del genere, scaverà a fondo nelle vite private e professionali dei proprietari dei veicoli per svelare le ragioni di quel che sembrerebbe essere una intimidazione.