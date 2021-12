sul posto la polizia stradale e l'anas

Incidente stradale sulla Siracusa-Catania

Un camion si è ribaltato dentro una galleria, a ridosso di Lentini

Il traffico in autostrada è paralizzato in direzione di Catania

I mezzi sono dirottati verso l’uscita di Lentini

Un camion, per cause al vaglio della Polizia stradale di Siracusa si è ribaltata in galleria, a ridosso dello svincolo di Lentini, dell’autostrada Siracusa-Catania.

Incidente stradale in galleria

I mezzi, diretti verso Catania, sono stati deviati all’uscita di Lentini per essere dirottati sulla Statale 114 mentre sono in corso gli accertamenti sull’incidente stradale, avvenuto nella galleria San Demetrio, ma, stando alle prima informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo e le condizioni del conducente non sarebbero gravi.

Traffico bloccato

“Lungo l’autostrada “Catania-Siracusa” il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione della tangenziale di Catania, all’altezza km 5,580, per il recupero con l’ausilio di una gru, di un mezzo incidentato all’interno della galleria San Demetrio” fanno sapere dall’Anas.

Al lavoro per riaprire il tratto

Sulla careggiate è finito l’intero carico trasportato dal camion, per cui le operazioni sono piuttosto complesse, non agevolate dalla circostanza che la merce si trova in galleria.

“Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile” spiegano dall’Anas.