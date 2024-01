in direzione della città etnea

L’autostrada Siracusa-Catania è provvisoriamente chiusa al traffico sulla carreggiata in direzione Catania per un incidente.

Scontro in galleria

Secondo una prima ricostruzione dell’Anas, vi è stato uno scontro tra un furgone ed un mezzo pesante nella galleria San Demetrio. Risulta una persona ferita ma non si conoscono ancora le condizioni del contuso ma sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia stradale.

Autostrada chiusa

“La carreggiata è stata chiusa per consentire la rimozione dei mezzi incidentati” fanno sapere dall’Anas. Naturalmente, questo ha causato la deviazione del traffico, con conseguenti disagi per la circolazione.

Incidente venerdì

Un incidente analogo si è verificato nella giornata di venerdì, infatti i mezzi sono stati fatti uscire allo svincolo di Lentini e da lì, per raggiungere Catania, i veicoli sono stati costretti a prendere la statale 114 o altre strade alternative. Pure in quella giornata, si sono verificati rallentamenti del traffico.

Camion in fiamme sulla Tangenziale di Catania

Nella serata di ieri, un camion è andato in fiamme sulla Tangenziale di Catania, in direzione di Siracusa, nei pressi dello svincolo per raggiungere l’aeroporto Fontanarossa di Catania. Non si conoscono le ragioni per cui il mezzo è andato a fuoco, di certo il conducente è riuscito ad uscire in tempo. E’ probabile che si sia trattato di un corto circuito ma questo si saprà con maggiore certezza non appena le forze dell’ordine avranno in mano le relazioni. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e la conseguenza è stata la paralisi della circolazione.

Un morto nel Messinese

Un giovane di 21 anni, Paolo Zaiti, è morto in un incidente sulla strada provinciale 161, giovedì scorso, nel comprensorio del comune di Alcara Li Fusi, nel Messinese. Altre tre persone trasportate in ospedale. Il mezzo coinvolto è un fuoristrada finito in un terrazzamento e bloccato dagli alberi in contrada Feri. I vigili del fuoco alle 5.30 hanno raggiunto la vettura utilizzando scale e corde. I carabinieri di Alcara Li Fusi e Sant’Agata Militello hanno effettuato i rilievi.