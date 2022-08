la vittima è salvo bonaccorsi residente a cassibile

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio ad Avola, nel Siracusano. A perdere la vita è stato un sessantenne, Salvo Bonaccorsi, residente a Cassibile, frazione a sud di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella ad uno scooter insieme al figlio, un calciatore, quando hanno avuto uno scontro con una macchina. Sono stati sbalzati dalla sella dopo l’impatto ma per il padre non c’è stato nulla da fare. La Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.