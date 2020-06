Un incidente mortale stradale si è verificato intorno alle 18 sulla Statale 121 non distante da Schettino in una porzione di territorio ricadente nel comune di S.M. di Licodia, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione a scontrarsi sono stati un’auto, Fiat Panda, ed uno scooter. Ad avere la peggio è stato il centauro che dopo il violento l’impatto ha perso la vita. Inutili i tentativi dei medici del 118 che hanno tentato invano a rianimarlo. Sul posto era anche giunto l’elisoccorso. La vittima è un imprenditore di Paternò di 51 anni, Giuseppe Beato. Ad eseguire i rilievi sono stati i carabinieri. La salma è stata posta sotto sequestro dal magistrato di turno. Il conducente dell’auto, un 51enne di Centuripe, rimasto leggermente ferito e sotto shock è stato trasportato con un’ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò per accertamenti.

Foto Franco Assenza