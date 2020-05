Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata sulla strada che collega Siracusa e Cassibile, la frazione a sud del capoluogo. Nello scontro, secondo una prima ricostruzione degli agenti di polizia, sono rimaste coinvolte due auto che, a quanto pare, procedevano nella stessa direzione, ma, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, hanno avuto un impatto piuttosto violento. La strada, per motivi di sicurezza, è stata chiusa al traffico per consentire, innanzitutto, ai soccorsi di prestare le prime cure alle vittime, di cui, al momento, non si conosce il numero ma, sulla scorta di informazioni raccolte da fonti investigative, non ci sarebbero persone in fin di vita.