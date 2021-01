incidente stradale

Il conducente di una macchina ha perso la vita a seguito di uno scontro con un Tir avvenuto sull’autostrada Siracusa-Catania. Lo afferma l’Anas che ha bloccato il traffico in direzione di Siracusa e provvisoriamente le auto sono deviate “sulla strada statale 114 con rientro allo svincolo di Lentini”. Sulle cause dell’incidente stradale sono in corso le indagini degli agenti della Polizia stradale che stanno eseguendo i rilievi per comprendere la dinamica dell’impatto: “per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha tamponato un’autovettura e, nell’impatto, l’occupante di quest’ultima ha perso la vita” fanno sapere dall’Anas.