Fumata nera per l'economia dell'isola

Sembrava fatta dopo che appena qualche giorno fa l’emendamento della parlamentare siciliana di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, era passato. Via libera agli incentivi per l’energia sostenibile prodotta nel Mezzogiorno e soprattutto in Sicilia, finanziata con le quote relative all’Iva ed alle accise. Pure Confindustria, ormai si fregava le mani, intuendo la possibilità per le imprese di ripartire dopo la catastrofe del lockdown. Invece, no. Quel famoso Patto Stato-Industria della raffinazione sembra adesso carta straccia.

“Con risibili e inesistenti motivazioni – tuona Stefania Prestigiacomo – addotte dalla Ragioneria Generale dello Stato, una norma d’indirizzo politico che non prevedeva impegni automatici di spesa, è stata cancellata dal decreto rilancio la norma frutto del mio emendamento che introduceva il “Patto Stato – Industrie della raffinazione”, destinando agli investimenti per l’occupazione e le tecnologie “sostenibili” una quota delle enormi accise fiscali e dell’imposte sul valore aggiunto che gravano sul settore. Con un tratto di penna è stato vanificato il parere del Parlamento che aveva votato all’unanimità la norma e dello stesso Governo che aveva dato parere favorevole”.

Nello specifico, l’emendamento disponeva che la riprogrammazione dei fondi, dovuta all’emergenza Covid-19 e alle misure riguardanti i fondi europei definite dalla Commissione europea, “debba essere predisposta coerentemente con il vincolo di destinazione territoriale che prevede l’80 percento delle risorse per le regioni del Sud, e inoltre che, trattandosi in molti casi di risorse preventivamente assegnate anche su base regionale, che anche quest’ultima ripartizione non subisca alcuna modifica”.

Secondo la parlamentare, si tratta di una decisione assunta contro l’interesse per il Mezzogiorno e la Sicilia. “Ovviamente si tratta di una scelta politica contro il mezzogiorno, fatta proditoriamente con un espediente tecnico, che suona quasi come un invito alle industrie del settore, gravemente segnato dalla crisi, a smobilitare, a desertificare ulteriormente il sud del paese, economicamente distrutto dalla pandemia. A un Mezzogiorno che quest’anno vedrà falcidiate le proprie entrate turistiche a causa dell’emergenza Covid, si nega anche la possibilità di investimenti green e di consolidamento dei livelli occupazionali. Al Sud non si può vivere solo di reddito di cittadinanza e di demagogia. La demagogia non serve a far la spesa al supermercato e di reddito di cittadinanza, sul divano, di può solo morire”. Infine, la Prestigiacomo lancia l’affondo al Governo. “Un dietro front inaccettabile che conferma lo stato confusionale del governo giallorosso, pericoloso per l’italia e i suoi cittadini” spiega l’ex ministro del Governo Berlusconi.