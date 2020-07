Patto Stato-Industria della raffinazione

“Sostenere un settore chiave specie per il Mezzogiorno, promuovere la transizione verso le energie pulite e l’industria sostenibile: questo l’obiettivo dell’emendamento che ho presentato al decreto rilancio e che è stato approvato dal Parlamento”. Lo afferma Stefania Prestigiacomo prima firmataria dell’emendamento di Forza Italia sul “Patto Stato-Industria della raffinazione”. “Il provvedimento- spiega l’ex ministro- punta a dare respiro al Mezzogiorno dove, da oggi, gli investimenti da parte delle imprese del settore della raffinazione e della bioraffinazione avverranno attraverso quota parte del gettito delle accise e dell’Iva. Si tratta di un modo concreto per incentivare lo sviluppo industriale, oltre che per sostenere i livelli occupazionali di un’area del Paese troppo a lungo abbandonata a sé stessa e alla quale il governo non ha sempre guardato con la giusta attenzione”. “La misura – conclude la Prestigiacomo – si inquadra in una cultura industriale moderna e attenta alla salute dei territori e agli impegni internazionali sull’ambiente e sul clima”.

Un provvedimento salutato con soddisfazione da Confindustria Siracusa. ” “L’emendamento – ha detto Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa – fortemente voluto da piu’ rappresentanti del nostro territorio e fatto proprio dall’On.le Stefania Prestigiacomo, che ringrazio, che lo ha presentato insieme ad altri parlamentari, punta a sostenere la crescita, gli investimenti per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica del nostro territorio. Assicurare un futuro alle nostre produzioni e sostenere l’occupazione, in questo periodo post- Covid, rappresenta un risultato di enorme rilevanza. Adesso chiedo di mantenere l’azione corale e il gioco di squadra per il raggiungimento di obiettivi di crescita e sviluppo condivisi .Entro 30 giorni il Ministro per lo sviluppo economico dovrà attivare il tavolo tra le parti per rendere attuativo il provvedimento di legge”