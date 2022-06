in via di natale, a due passi dall'ospedale di siracusa

I carabinieri della Stazione di Ortigia insieme al personale dell’Asp di Siracusa hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie all’interno di un panificio di via Di Natale, a due passi dall’ospedale di Siracusa. E’ stato deciso di disporre la chiusura

dell’attività.

Insetti e attrezzature sporche

Nello specifico gli accertamenti hanno messo in evidenza che i locali e le attrezzature versavano in gravissime condizioni igienico sanitarie ed erano invasi dalla presenza di insetti e blatte. Le attrezzature erano arrugginite, unte ed in pessimo stato di manutenzione, mentre gli alimenti che necessitano di essere conservati a temperatura controllata, si trovavano detenuti a temperatura ambiente.

Pericolo per la salute pubblica

Alla luce delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate, lo stato dei luoghi, degli alimenti conservati e delle attrezzature, i carabinieri di Ortigia ed il personale ispettivo dell’Asp di Siracusa hanno accertato che la situazione costituiva un serio rischio per la salute pubblica. ” Pertanto è stato emesso un provvedimento di sospensione immediata dell’intera attività fino alla risoluzione di tutte le criticità documentate”.

Alimenti sequestrati

Contestualmente sono stati sequestrati 10 quintali di prodotto da forno, salati e dolci posti in vendita, nonché di materie prime in cattivo stato di conservazione.

“L’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa sulla tutela della salute e sul rispetto delle norme igienico sanitarie da parte degli esercenti commerciali rimane alta, ulteriori controlli saranno effettuati nei prossimi giorni” spiegano dal comando dei carabinieri di Siracusa.