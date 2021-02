fatto accaduto in contrada tivoli, a sud di siracusa

Intimidazione alla Polizia municipale di Siracusa

Danneggiata la fiancata di una macchina di servizio

L’avvertimento legato alle discariche abusive nella zona sud di Siracusa

Rubata una telecamera per filmare chi smaltisce abusivamente i rifiuti

Intimidazione alla Polizia municipale di Siracusa con il danneggiamento di un’auto che nella serata di ieri era di pattuglia in contrada Tivoli, alla periferia sud del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione, alcune persone, non ancora identificate, hanno colpito la fiancata della macchina per poi scappare

Le ragioni dell’intimidazione

Gli agenti della Polizia municipale si erano recati in quella zona per via della segnalazione della sparizione di una telecamera, di quelle usate dal Comune per filmare chi conferisce abusivamente i rifiuti, trasformando le strade in della discariche a cielo aperto. A Tivoli è ormai una consuetudine smaltire rifiuti di ogni tipo, specialmente gli ingombranti, tra cui divani, letti, scaldabagni, mobili di arredamento ed in qualche occasione anche delle lastre di eternit.

Le indagini

La telecamera era stata sistemata nei giorni scorsi ma qualcuno deve esserne accorto, per cui ha provveduto alla sua rimozione ma durante il controllo di ieri sera, mentre gli agenti della Polizia municipale erano impegnati a verificare cosa fosse accaduto, qualcuno, probabilmente più di uno, ha danneggiato la fiancata dell’auto di servizio. Le indagini, coordinate dal comandante della Polizia municipale di Siracusa, Enzo Miccoli, sono in corso: gli inquirenti stanno passando al setaccio le altre telecamere della zona per provare ad identificare gli autori dell’avvertimento.

Lotta agli sporcaccioni

Quello del conferimento abusivo dei rifiuti è un fenomeno presente in altre zone del Siracusano, in particolare a Noto dove si sono formate delle mini discariche anche in pieno centro. Nelle settimane scorse, gli sporcaccioni sono stati filmati dalle telecamere sistemate dall’amministrazione comunale di Noto. Quei fatti sono stati duramente contestati dal sindaco, Corrado Bonfanti che ha annunciato una dura campagna di repressione.