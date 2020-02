La nuova campagna crocieristica sul Mediterraneo della Mcs parte con un errore. Nel magazine della compagnia, ormai in distribuzione, compaiono le città scelte per i viaggi in mare e tra queste ci sono Honningsvag, Bergen, Pisa, Haifa, Chania e Siracusa.

Accanto a ciascuna di esse compare una foto rappresentativa della città, peccato che per Siracusa è stata scelta la chiesa di San Giorgio di Ragusa. Un errore che è stato notato da qualche lettore attento ed ha già cominciato a fare il giro negli ambienti crocieristici e non solo, suscitando un po’ di ilarità.

Ma sfogliando il magazine ci sono pagine su Siracusa con foto corrette come il Teatro greco, che ogni anno ospita le rappresentazioni classiche organizzate dalla Fondazione Inda, ed il Castello Maniace, la fortezza federiciana posta sulla punta estrema di Ortigia, il centro storico di Siracusa.