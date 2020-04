Intervento della Polizia

Non avrebbero resistito alla tentazione di organizzare una grigliata di carne e così hanno deciso di portare in strada il braciere per festeggiare la Pasqua con salsiccia e costate di maiale. E’ accaduto a Lentini, nel Siracusano, nella tarda serata di ieri ma a “rovinare” la festa ci hanno pensato gli agenti del commissariato di polizia che hanno sanzionato 8 persone, quelle trovate ai piedi di una palazzina. “Era stata imbandita una tavola di circa 10 metri con bottiglie di vino e birra e sopra due barbecue accesi” dicono dalla Questura di Siracusa.

Quando sono stati sentiti dalle forze dell’ordine non avrebbero saputo fornire tante giustificazioni, qualcuno avrebbe pure detto che non stavano facendo nulla di male. Argomentazioni che non hanno di certo convinto i poliziotti, chiamati da alcuni residenti delle palazzine vicine, allarmati per quell’assembramento di persone, contrario alle misure anti covid19 previste nel decreto della Presidenza del Consiglio.

Le auto del commissariato di Lentini si sono recate nella zona dove era stata segnalata la grigliata e quando gli organizzatori hanno visto venire dalla loro parte gli agenti hanno compreso che la festa era finita. Non sono bastate le raccomandazioni da parte dei sindaci, del presidente della Regione e delle forze dell’ordine di annullare, almeno per quest’anno, la tradizionale grigliata per non correre rischi di contagio.

Frattanto, nella giornata di oggi, come già annunciato dal prefetto di Siracusa, Giusy Scaduto e dal questore, Gabriella Ioppolo, è previsto un massiccio spiegamento di forze per stroncare le fughe verso il mare o le villette delle zone balneari della provincia. I mezzi di polizia, carabinieri, guardia di finanza, e polizia municipale hanno organizzato dei posti di controllo nelle vie di ingresso e di uscita delle città del Siracusano.