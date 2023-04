Lavori sulla Siracusa-Catania, traffico in tilt, c’è chi rischia di perdere l’aereo

12/04/2023

I lavori sulla tangenziale, in direzione Siracusa-Catania, in prossimità dello svincolo Passo Martino Zona industriale, stanno creando dei fortissimi rallentamenti alla circolazione.

Le code

Lunghe le code e tempi biblici per chi deve recarsi a Catania ma queste colonne di veicoli rischiano di far perdere le coincidenze a chi deve prendere un aereo in partenza dall’aeroporto Fontanarossa di Catania.

La nota dell’Anas

“In base all’avanzamento del cantiere, saranno attuati restringimenti di carreggiata, in direzione Messina, mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso. Le lavorazioni saranno eseguite con turnazione sulle 24 ore. Nelle prossime settimane, invece, si procederà alla pavimentazione del tratto in prossimità della barriera di San Gregorio, tra il 0,000 e il km 0,500” si legge nella nota dell’Anas.