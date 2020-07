Inchiesta per omicidio stradale

Si chiama Salvatore Aprile, 22 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sulla Pachino-Marzamemi, nella zona sud del Siracusano. Il giovane era a bordo alla sua moto, quando, per cause al vaglio dei carabinieri e della Polizia municipale, è stato sbalzato dalla sella a seguito di un impatto con una macchina. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento del ragazzo, residente a Pachino, in ospedale. Le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro i mezzi mentre la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. La notizia ha fatto rapidamente il giro a Pachino, bussando alla porta della famiglia, sconvolta per quanto accaduto, così come gli amici, alcuni dei quali si sono precipitati sul tratto teatro dell’incidente.

In questo tratto di strada, il 23 giugno a perdere la vita, in un incidente stradale, era stato un giovane di Pachino, Natale Passarello, che avrebbe compiuto 20 anni, a settembre. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, il ragazzo era in sella al proprio scooter e stava percorrendo la Marzamemi-Pachino quando, per cause da accertare, sarebbe stato investito da un furgone. Per alcuni testimoni, quest’ultimo veicolo, a sua volta, sarebbe stato tamponato da un altro mezzo: si è così innescata una carambola che non ha dato scampo al giovane. La notizia del suo decesso ha fatto rapidamente il giro di Pachino dove il ventenne era piuttosto conosciuto. Aveva da poco sostenuto gli esami di maturità e si apprestava a godersi l’estate ma la sua vita si è spezzata sul selciato della Marzamemi-Pachino.

Poco prima di Passarello, un giovane di 22 anni di Avola, Salvo Mauceri, bagnino, era morto dopo un incidente stradale autonomo avvenuto in prossimità di una rotatoria tra Fontane Bianche ed Avola, nella zona sud di Siracusa. Il ragazzo in sella ad una moto avrebbe perso il controllo per poi finire sull’asfalto. Un impatto violento che non ha dato scampo alla vittima, nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita.