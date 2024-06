nella zona sud di siracusa

Una donna di 70 anni, italiana, è deceduta a seguito di un malore avuto mentre stava per fare il bagno, nel mare dell’Arenella, nella zona sud di Siracusa.

Sono stati alcuni bagnanti ad accorgersi di quanto stesse accadendo alla vittima, non ancora identificata, e così sono stati loro stessi a prestarle le prime cure, salvo poi chiedere l’intervento dei soccorsi. Si è tentato di trasferirla in ospedale con l’elisoccorso ma il suo cuore non ce l’ha fatta ed è deceduta.

Gli agenti delle Volanti di Siracusa, al comando della dirigente, Giulia Guarino, si sono recati all’Arenella per ricostruire la vicenda e sono in corso degli accertamenti anche se è chiaro che si sia trattata di una morte naturale.