la decisione della cassazione

La Corte di Cassazione ha deciso che il processo si celebrerà presso il Tribunale ordinario di Pisa

A giudizio ci sono 5 imputati, accusati di omicidio volontario

L’altro filone giudiziario era in mano alla Procura militare di Roma

Sarà la magistratura ordinaria ad occuparsi del processo per l’omicidio di Emanuele Scieri, il parà ucciso a Pisa il 13 settembre 1999.

La Corte di Cassazione

Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte di Cassazione, risolvendo così il conflitto di giurisdizione insorto tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Pisa presso cui, il 29 marzo, è prevista l’udienza preliminare.

Omicidio volontario

Una vicenda per la quale sono indagati per omicidio volontario con l’aggravante dei futili motivi i tre ex caporali della Folgore Alessandro Panella, Luigi Zabara e Andrea Antico e i due ex ufficiali, accusati di favoreggiamento, Enrico Celentano, all’epoca dei fatti comandante dei paracadutisti, e Salvatore Romondia. Per gli stessi fatti è in corso l’udienza preliminare anche presso il gup del Tribunale militare di Roma. Il reato contestato dal procuratore generale militare Marco De Paolis ai soli Panella, Zabara e Antico è quello di “Violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato, in concorso”. Inevitabile il conflitto di giurisdizione tra i due uffici giudiziari, risolto oggi dalla Cassazione in favore del magistrato ordinario.

La svolta nel 2017

La Procura toscana, nel 2017, ha riaperto l’inchiesta sul decesso di Scieri. Gli inquirenti decisero di riaprire il caso dopo i nuovi elementi scoperti dalla commissione parlamentare d’inchiesta che, ricostruendo le ultime ore di vita del siracusano, fecero emergere incongruenze e responsabilità all’interno della caserma.

Salma riesumata

Nel maggio del 2019, la salma di Emanuele Scieri era stata riesumata dopo la riapertura del caso. All’Istituto di medicina legale di Milano, Cristina Cattaneo, direttrice del laboratorio di antropologia e odontologia forense Labanof, alla presenza di Antonella Lazzaro, patologa, nominata dalla famiglia, aveva proceduto ai rilievi fotografici. Venne effettuata anche una tac ed alcuni prelievi.