Le intimidazioni

L’emergenza criminalità è scoppiata a Siracusa in tutta la sua forza e nonostante il potenziamento dei controlli, non si fermano le intimidazioni con il fuoco nella città siciliana. Nelle scorse ore si sono verificati due avvertimenti: in via Gioberti, nella zona della Borgata,ed in via Vittorio Veneto, in Ortigia, il centro storico della città. Nel primo episodio, le fiamme sono state appiccate contro un mini market ma sulla dinamica sono ancora al lavoro i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, perché, da una prima ricostruzione, sarebbe stata usata una macchina come ariete per sfondare l’ingresso ed a quel punto è scoppiato il rogo.

Tante le richieste di intervento da parte dei residenti della zona, i pompieri sono riusciti a togliere la macchina, una Ford Fiesta, probabilmente rubata, e poi ad arginare l’incendio nel locale che, comunque, è stato danneggiato. Gli agenti della Squadra mobile hanno avviato le indagini ma la pista dell’intimidazione è quella più battuta: resta da capire se si tratta di un messaggio da parte del racket delle estorsioni. L’altro focolaio si è verificato in via Vittorio Veneto ed ha divorato due auto, una Fiat Panda, una Fiat Punto ed uno scooter che sono stati distrutti. Domenica pomeriggio, i vigili del fuoco erano intervenuti in un condominio in via Tisia per un incendio appiccato contro la porta di ingresso di uno studio professionale. Ma su questa striscia di avvertimenti, che comprende anche le due bombe inesplose in via Novelli ed in via Filisto, è stata già presentata una interrogazione parlamentare da parte di una deputata di Fratelli d’Italia.