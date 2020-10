Operazione della Squadra mobile di Siracusa

Un giovane di 23 anni, siracusano, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Piergiorgio Cocola, che è ai domiciliari, avrebbe occupato abusivamente un appartamento di una palazzina popolare di Siracusa, in piazza San Metodio, nella zona nord della città, trasformandolo in un bunker per lo spaccio di droga, sorvegliato da un sistema di telecamere di sicurezza e blindato da cancelli e grate in ferro.

Il giovane, che si trova ai domiciliari, dopo aver visto l’arrivo dei poliziotti avrebbe provato a disfarsi della droga gettandola nel water, poi recuperata dagli inquirenti che, nel complesso, hanno rinvenuto 50 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento ed il taglio della droga, carta alluminio, bustine, bicarbonato, e 285 euro. E’ stato posto sotto sequestro l’impianto di videosorveglianza, composto da telecamere e monitor, così come sono stati rimossi il cancello davanti la porta di ingresso e le grate alle finestre. Nel giugno scorso, lo stesso giovane era stato sorpreso dai poliziotti mentre era impegnato a blindare la casa.

Nell’ambito della stessa operazione antidroga, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato Fortunato Ciaramidaro, 26 anni, siracusano, che, dal terrazzo di casa sua, in via Immordini, avrebbe lanciato un pacco di droga per sfuggire alle forze dell’ordine. La polizia ha recuperato la droga, 12 grammi di marijuana, 9 di cocaina, suddivise in 80 dosi, oltre a 145 euro in contanti.

Il ventiseienne, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari e nelle prossime ore, insieme all’altro indagato, sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto. Entrambe le operazioni antidroga, son state portate a termine in due delle principali piazze dello spaccio di Siracusa, al centro dell’inchiesta Demetra, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, culminata con 27 arresti della polizia e dei carabinieri.