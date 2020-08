I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e rapina V.S. floridiano, 56 anni, operaio. Secondo la ricostruzione dei militari, l’indagato è ritenuto “responsabile di atti violenti, con aggressioni fisiche e minacce, tutte reiterate nel tempo, nei confronti della moglie e sempre generati per futili motivi” fanno sapere i carabinieri.

Il 56enne, mentre era insieme alla moglie nella propria abitazione, si sarebbe scagliato, contro la donna, percuotendola e minacciandola di morte. L’operaio avrebbe anche cercato di sottrare il ciclomotore di proprietà della consorte, che era parcheggiato nei pressi della loro abitazione. La donna ha chiesto soccorso ai carabinieri di Floridia, che hanno bloccato subito il marito mentre la donna è stata accompagnata alla Guardia medica.

L’arrestato, così come disposto dalla autorità giudiziaria, è agli arresti domiciliari mentre la moglie si trova in un altro appartamento.