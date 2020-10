"E' una sentenza storica", dicono i legali che assistono Gianni

Pippo Gianni ha vinto al Cga la battaglia contro Pippo Gennuso per il seggio della scorsa tornata elettorale all’Ars. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso presentato dall’ex deputato regionale assistito dagli avvocati Massimiliano Mangano, Valentina Castellucci e Michele Cimino.

Un ricorso contro l’ufficio elettorale del collegio di Siracusa per chiedere l’annullamento delle operazioni elettorali in otto sezioni di Pachino e Rosolini e la revocazione di tre sentenze del Cga. Nella lunga battaglia legale tutto parte da un ricorso presentato al Tar nel quale si contestava la validità del risultato elettorale per alcuni irregolarità che avrebbero favorito Pippo Gianni ai danni di Pippo Gennuso.

Il Tar aveva dichiarato il ricorso inammissibile. A questo punto la vicenda del contenzioso si inserisce nella vicenda che ha visto coinvolto il presidente del Cga Raffaele De Lipsis che ha patteggiato una pena a due anni e sei mesi di reclusione, pena sospesa, e interdizioni dai pubblici uffici e ha versato la somma di 25 mila euro a titolo di risarcimento del danno. L’accusa era di corruzione.

La sentenza è diventata irrevocabile il 14 settembre del 2019. Alla luce di quelle vicende i giudici del Cga presieduti da Rosanna De Nictolis estensore Sara Raffaella Molinaro, oggi hanno revocato le sentenze del Cga del 2014 e dichiarato nulle la consultazione che aveva ribaltato l’esito delle elezioni, ha dichiarato nulla l’elezione di Gennuso e ha ripristinato quelle di Pippo Gianni. A Gianni non sono state riconosciute le indennità relative al periodo nel quale non ha potuto esercitare il mandato.