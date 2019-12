L'equipe dell'Ismett di Palermo

Prelievo di organi all’ospedale Umberto I di Siracusa dove i medici hanno espiantato fegato, reni e coornee dal corpo di una donna di 73 anni, deceduta nelle scorse ore.

L’opportunità è stata data grazie alla decisione dei familiari della vittima morta per emorragia cerebrale e ricoverata nel reparto di Rianimazione dell Umberto I. “A loro va la riconoscenza di tutti per l’encomiabile gesto di altruismo non indifferente verso il prossimo” dicono dall’Asp di Siracusa.

La procedura, con il supporto organizzativo della Direzione medica di presidio, è stata coordinata dal responsabile dell’Ufficio locale trapianti Graziella Basso con l’intervento del personale medico, infermieristico e tecnico dell’ospedale aretuseo e dell’Ismett di Palermo. L’equipe chirurgica dell’Ismett ha prelevato fegato e reni mentre l’equipe oculistica dell’Umberto I ha prelevato le cornee che sono state trasferite alla Banca degli Occhi.

“Un doveroso e sincero ringraziamento, sottolinea il coordinatore, va a tutto il personale dell’ospedale aretuseo

che ha dimostrato non solo le sue grandi capacità umane e professionali, consentendo di procedere al prelievo

nei tempi dovuti, ma soprattutto uno spirito di integrazione multidisciplinare ed umanizzazione

dell’assistenza” fanno sapere dall’Azienda sanitaria di Siracusa.