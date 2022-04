è successo in mattinata, trasferito al pronto soccorso Umberto I

Tragedia sfiorata a Siracusa. Un ragazzino è scivolato lungo la scogliera in Riviera Dionisio il Grande. Sono ancora da accertare le cause della caduta. Dai primi dettagli frammentari sembra che il giovane si sia sporto troppo e sia caduto.

Vigili del fuoco sul posto

A soccorrere il ragazzino i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Per lui la frattura di una gamba ed il trasferimento al pronto soccorso Umberto I del capoluogo aretuseo. Arrivata anche via mare una motovedetta della capitaneria di porto.

Nel 2020 un’altra tragedia sfiorata alla Riviera Dionisio il Grande

Quella di stamattina non è stata l’unica tragedia sfiorata alla Riviera Dionisio il Grande, nella zona della pista ciclabile di Siracusa. Nel settembre del 2020, un uomo è precipitato in mare cadendo dalla scogliera, sotto lo sguardo di decine di passanti. Gli stessi che hanno dato l’allarme. Sono stati i vigili del fuoco a tirare su la vittima grazie ad un elicottero.

Una vicenda che ne ricorda una più drammatica, culminata, nel febbraio del 2020, con la morte di un ventisettenne siracusano, Salvatore Petruzzello, trovato morto su una scogliera, contro cui era andato a finire dopo essere caduto. Un episodio accaduto in quella stessa zona, un posto frequentato da chi ama passeggiare ed in quel caso gli agenti della Squadra mobile, che aprirono un’indagine coordinata dalla Procura, ipotizzarono un incidente. Secondo quanto scoperto dalla polizia, il giovane mentre stava percorrendo un sentiero avrebbe perso l’equilibrio come emergerebbe dalle tracce lasciate dalle sue scarpe.