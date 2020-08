Trasferito nel carcere di Augusta

E’ stato condannato, in via definitiva, alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione Eros Milone, 22 anni, lentinese, indicato come uno degli autori di una rapina ai danni del supermercato Conad, a Carlentini. Un colpo che venne commesso nell’ottobre del 2017, capace di fruttare circa 1500 euro in contanti, prelevati dai registrati di cassa dell’attività commerciale. Secondo quanto emerse nelle indagini, i rapinatori si presentarono armati di coltello e con i volti travisati ma le immagini delle telecamere di sicurezza e gli accertamenti delle forze dell’ordine consentirono di chiudere il cerchio attorno al giovane. Poco dopo la sentenza, i carabinieri si sono presentati nell’abitazione del ventiduenne, ai domiciliari, per notificargli l’ordinanza di arresto. E’ stato accompagnato nel penitenziario di Augusta dove sconterà la sua pena.