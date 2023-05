la denuncia del parlamentare ars di fdi auteri

“Ho regalato due braccialetti di Fratelli d’Italia a due ragazzi amici di famiglia. Allievi del Liceo scientifico di Floridia. La loro insegnante di Diritto li ha buttati fuori dall’aula”. Lo afferma il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri che stigmatizza il comportamento dell’insegnante.

La condanna dell’insegnante

“Non ostentavano, non provocavano, non istigavano. Avevano due braccialetti con il nome del partito più votato alle ultime elezioni. Elezioni: non un golpe, non un colpo di Stato. Un braccialetto: non un manganello, né una chiave inglese o una molotov. Sospesi per… porto abusivo di braccialetto. Da una docente. Un’educatrice. Un’insegnante. Di Diritto: giusto per aggiungere un’ulteriore nota umoristica a una vicenda che sarebbe ridicola, se non fosse adagiata sulla estrema serietà della scuola e dei suoi valori”.

“Pena per questo atteggiamento”

Il deputato regionale di FdI, Carlo Auteri, conta che il dirigente scolastico faccia luce sulla vicenda. “Al netto degli approfondimenti d’obbligo del dirigente – conclude – non rimane nemmeno l’indignazione. Solo pena. E una vaga inquietudine. Ha ragione la signora Murgia: c’è sempre il pericolo di morire fascisti. Episodi come questo, sono lì a dimostrarcelo”.