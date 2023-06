trasportati al pronto soccorso

Gli agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato tre persone, tra cui due uomini, rispettivamente di 47 e 26 anni, ed una donna di 49 anni, per rissa. La zuffa si è originata questa notte in via Gaeta ed avrebbe preso parte una quarta persona, per il momento, riuscita a scappare. L’allarme è stato dato dai residenti della zona che si sono accorti delle urla provenienti dalla strada. I poliziotti sono riusciti a fatica a separare le parti, che sono stati costretti a fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso. Al termine degli accertamenti, gli indagati sono stati dichiarati in stato di arresto ma devono anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Sono ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida delle misure cautelari