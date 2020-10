Scontro a fuoco tra 2 famiglie a Noto, sei fermi

11/10/2020

C’è un regolamento di conti tra due famiglie dietro il tentato omicidio del 29 settembre in via Rosselli, a Noto. Secondo i carabinieri ci sarebbe stata una sparatoria tra più persone in cui sono rimasti feriti Giuseppe Corrado Fiasche’, 53 anni, e la moglie, Concetta Rasizzi, 51 anni, entrambi fermati, ma le misure cautelari sono state eseguite nei confronti del figlio, Francesco Fiasche’, 28 anni, e dei rivali della famiglia, Paolo Scafiri, 57 anni, Umberto Scafiri, 36 anni, figlio, e Paolo Scafidi, 33 anni, genero del 57enne.