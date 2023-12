incidente sulla statale 385

E’ di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 385 di Palagonia, nel tratto di Lentini, nel Siracusano.

Impatto tra auto e moto

Nello scontro sono rimasti coinvolti una macchina ed una moto ma ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultimo mentre la persona a bordo dell’auto ha rimediato delle contusioni. La strada, in quella porzione in cui c’è stato l’impatto, è stata chiusa al traffico per consentire agli inquirenti di ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire se vi sono delle responsabilità.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto contestualmente il sequestro dei mezzi. “Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile” spiegano dall’Anas.