traffico in tilt

Incidente stradale sulla Siracusa-Catania

Scontro tra auto ed un camion

Ferito trasportato in elisoccorso

Incidente stradale all’altezza dello svincolo di Sortino dell’autostrada Siracusa-Catania. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion ed un macchina: ad avere la peggio una persona che era a bordo dell’auto che è stata trasferita in ospedale con l’elisoccorso.

Lunghe code

Si sono formati degli incolonnamenti, gli agenti della Polizia stradale stanno presidiando la zona per consentire ai soccorsi di intervenire per poi liberare i mezzi dalla strada. Situazione non facile anche per via del gran caldo che non sta dando tregua ma sono già saliti a due i rallentamenti sulla Siracusa-Catania nel volgere di qualche giorno.

Incidenti a catena nel Siracusano

Ieri tre feriti ed un morto nel Siracusano. A perdere la vita è stato un pachinese, Sebastiano Cammisuli, 83 anni, travolto da una macchina mentre stava attraverso la strada: la vittima è deceduta qualche ora dopo in ospedale, al Di Maria di Avola. I carabinieri hanno avviato le indagini per omicidio stradale.

Auto si ribalta a Noto

In un altro incidente, accaduto a Noto, una macchina, una Fiat Punto, si è ribaltata: le tre persone a bordo, soccorse dai vigili del fuoco, sono uscite solo con delle lesioni ma le loro condizioni sono buone. Non sono ancora note le cause ma si tratterebbe di un incidente autonomo.

Nel Messinese

Due incidenti stradali nel messinese hanno reso ieri necessario l’intervento dei vigili del Fuoco. In particolare, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo del Comando Provinciale di Messina sono intervenuti per due incidenti autonomi. Il primo è accaduto poco prima dell’una di notte a Terme Vigliatore (Me) sulla via Nazionale dove la squadra ha operato per estrarre una persona incastrata all’interno della vettura, trasportato in elisoccorso al Papardo, è in codice rosso.