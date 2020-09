Incidente sulla Statale 114

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 21,40, sulla Statale 114, all’altezza dello svincolo per Lentini. Per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate, ed una di questa, una Fiat, si è infilata in una piccola radura ma l’impatto è stato talmente violento da impedire al conducente di uscire con le proprie gambe. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini che hanno provveduto ad estrarre la vittima dall’abitacolo ed affidarlo ai medici del 118. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per degli accertamenti mentre le condizioni dell’altro non sembrerebbero preoccupanti.

In nottata ma nel Palermitano, nel territorio di Caccamo, si è registrato un grave incidente mortale: secondo una prima ricostruzione una persona è deceduta e quattro feriti nello scontro tra una Fiat Punto e un Fuoristrada.

Lo scontro è avvenuto in contrada Mascarella. La vittima era alla guida della Fiat Punto si tratta di Vincenzo Muriella, 76 anni.

La moglie è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Si sono altri tre feriti di cui non si conoscono le condizioni. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Cimino di Termini Imerese. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Termini con la stazione di Caccamo.

Nei giorni scorsi, a Siracusa, è morto un anziano di 76 anni, Sebastiano Moncada, travolto da uno scooter mentre stava passeggiando in via Bartolomeo Cannizzo, nella zona nord del capoluogo.

Una donna di Sciacca Accursia Alba, 80 anni, è deceduta tra il 16 ed il 17 settembre a seguito delle conseguenze di un incidente stradale che risale a mercoledì 9 settembre scorso.

Era appena uscita dalla chiesa delle Giummare quando, in via Valverde, quando la donna, che era a piedi insieme ad un’amica è stata investita da una moto di grossa cilindrata. Sin dal primo momento le sue condizioni erano apparse gravi.

Ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, Accursia Alba non ha mai più ripreso conoscenza. Anche l’amica che era con lei è stata investita, ma con conseguenze meno gravi, avendo subito solo la frattura dell’omero. È tuttora al vaglio della procura della Repubblica la posizione del guidatore della moto.