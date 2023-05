Scontro tra trattore ed auto, ferito in elisoccorso, traffico paralizzato

Un incidente stradale si è verificato tra contrada Necropoli del Fusco e la via per Canicattini, all’uscita sud di Siracusa. Nello scontro sono rimasti coinvolti un trattore ed una macchina: l’impatto è stato violento, il conducente dell’auto, un 76enne, è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere del suo mezzo. Le contusioni sono talmente serie che si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso: il tratto stradale è stato chiuso al traffico per consentire al velivolo di atterrare prima. Le indagini sulle cause dell’incidente sono in mano agli agenti della Polizia municipale.