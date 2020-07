Allarme in tutta la provincia

Una scossa di terremoto si è avvertita nel Siracusano intorno alle 17,28. Tante le segnalazioni, nel volgere di pochi minuti, non solo in città ma anche nel resto della provincia. Chi è rimasto a casa, ha avvertito immediatamente una forte oscillazione e nel volgere di pochi seconda l’onda di allarme è finita sui social. Telefonini già caldissimi poco dopo la scossa mentre sono tutt’ora in corso gli accertamenti degli esperti dell’Istituto di vulcanologia per accertare l’epicentro del sisma e la sua intensità.