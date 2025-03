Sistemare al più presto la perdita fognaria tra le vie Sofocle e Luigi Cadorna. Questo l’appello di 96100lab, che nelle scorse ore ha effettuato un sopralluogo per verificare quanto più volte segnalato dai residenti e dai commercianti della zona.

“Abbiamo riscontrato una grave situazione di degrado urbano, che sta penalizzando da giorni questa parte della comunità, composta da cittadini e imprenditori. Il problema persiste nell’assenza di un intervento risolutivo da parte dell’Amministrazione comunale e della ditta appaltatrice del servizio idrico, che spesso sembrano poco consapevoli dei disagi e delle difficoltà dei residenti” – si legge in una nota dell’associazione.

Le segnalazioni di perdite idriche o fognarie rappresentano oggi il 7% delle denunce registrate sulla piattaforma 96100lab, uno strumento aperto e trasparente che raccoglie i problemi del territorio, li inoltra all’Amministrazione comunale e ne monitora la risoluzione.

“Purtroppo, gli interventi del gestore del servizio idrico sono spesso lenti, anche in presenza di formali segnalazioni da parte della comunità”, prosegue la nota. “Chiediamo un’azione più tempestiva e un’attenzione maggiore ai disagi dei cittadini e dei piccoli imprenditori. Serve un cambiamento: la distrazione deve lasciare spazio alla responsabilità, il disinteresse all’operatività, l’indolenza alla reattività. Chi è pagato con i soldi pubblici per garantire una qualità di vita dignitosa ai cittadini deve agire con efficienza”.

L’appello si conclude con una richiesta chiara: “Chiediamo un intervento immediato in via Sofocle per risolvere definitivamente questa situazione”.





La piattaforma www.96100lab.it è parte integrante di uno strumento nazionale “open source” pubblico e trasparente, pensato per segnalare i disservizi presenti in città, e gestito su Siracusa da Civico 4.

Gli utenti possono utilizzare il portale per inviare segnalazioni all’Amministrazione comunale di Siracusa, generando automaticamente una mail che richiede l’intervento sulle problematiche segnalate e permette di monitorarne la risoluzione.

