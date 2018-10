Indagano i poliziotti

Maxi rissa in strada per uno sguardo di troppo lanciato all’indirizzo di una donna. E’ successo che per quello sguardo insistente un uomo è finito in ospedale massacrato di botte.

E’ quanto successo a Lentini nel siracusano.

Un’occhiata lanciata ad una donna sposata sarebbe costata cara ad un lentinese. L’uomo ha raccontato alla polizia di essere stato aggredito a calci e pugni dal marito della signora un po’ troppo geloso. Prima gli ha urlato poi è passato alle mani colpendo più volte il giovane finito in ospedale.

Gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato un giovane di 26 anni per lesioni personali nei confronti di un uomo che per le ferite riportate durante il pestaggio è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini.