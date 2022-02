scoperto un vasto commercio di stupefacenti

E’ in corso ad Augusta un’operazione antidroga dei carabinieri. Sono 10 le persone che sono state tratte in arresto, destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Ma sono state adottate altre misure nei confronti di diverse persone coinvolte, a vario titolo, in questo traffico di droga

L’attività d’indagine si è sviluppata nel periodo caratterizzato dalle prime restrizioni conseguenti alla diffusione del Covid19.

Sono in corso numerose perquisizioni da parte di oltre 100 Carabinieri, con l’ausilio dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia” e cani antidroga e di ricerca armi ed esplosivi del Nucleo Cinofili di Nicolosi.