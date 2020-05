Indagine della Squadra mobile

E’ accusato di aver nascosto 2,4 chili di marijuana tra le cassette di frutta e verdura un uomo di 55 anni di Avola, Salvatore Piccione arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, l’indagato che indossava abiti da lavoro da bracciante agricolo è stato fermato a bordo di una macchina dagli agenti di polizia che, al termine della perquisizione, hanno rinvenuto quel quantitativo di erba, contenuta in diversi involucri. Da una prima stima degli inquirenti, si sarebbero potute ricavare oltre 3 mila dosi per un valore commerciale di 20 mila euro. Il cinquantacinquenne, difeso dall’avvocato Natale Vaccarisi, è stato accompagnato nella sua abitazione dove si trova agli arresti domiciliari e nelle prossime ore sarà interrogato dal gip del tribunale in occasione dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo. Le indagini dei poliziotti, al comando del dirigente Gabriele Presti, non sono ancora chiuse, del resto c’è da verificare il ruolo dell’uomo, se di corriere o di un componente di una rete di spaccio gravitante nell’area di Avola, dove negli ultimi tempi, quasi in concomitanza della fine del lockdown, si è registrato un risveglio del traffico di droga.

Gli stessi agenti della Squadra mobile, circa una settimana fa, hanno portato a termine un’altra operazione antidroga ad Avola, culminata con l’arresto di un uomo di 36 anni, bloccato con un carico di 350 grammi di cocaina dopo un inseguimento in autostrada, nel tratto tra Avola e Siracusa.

La partita di droga l’aveva nascosta in parte tra gli slip, il resto era legato ad una caviglia: il valore commerciale dello stupefacente stimato dagli agenti della Squadra mobile e del commissariato di polizia di Avola è di circa 50 mila euro grazie alla vendita di almeno 2500 dosi. Secondo la ricostruzione della Questura, il trentaseienne dopo essere uscito dallo svincolo di Avola della Siracusa-Gela a bordo della sua auto ha incrociato le pattuglie della polizia ed a quel punto è rientrato in autostrada provando a scappare ma la sua fuga è stata bloccata qualche minuto dopo.