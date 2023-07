Tragedia a Siracusa, uomo si toglie la vita lanciandosi nel vuoto

04/07/2023

Un uomo di 60 anni, residente a Siracusa, si è tolto la vita lanciandosi dal balcone del quinto piano della palazzina in cui viveva. E’ accaduto in viale Scala Greca, nella zona nord della città, e sul posto ci sono gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire le ultime ore di vita della vittima.

L’uomo, forse in presa ad una crisi nervosa, avrebbe deciso di suicidarsi ma gli inquirenti, prima di chiudere il caso, stanno compiendo gli accertamenti. Sono stati sentiti i familiari e gli amici al fine di accertare se avesse dei problemi tali da indurlo ad un drammatico gesto.