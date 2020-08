Giallo sul decesso del piccolo

E’ giallo sulla morte di un bimbo di due anni, originario di Rosolini, nel Siracusano, deceduto poco prima di arrivare all’ospedale Maggiore di Modica. Ma ci sono due versioni sulla vicenda, su cui le forze dell’ordine stanno provando a fare chiarezza. Secondo una prima ipotesi, il piccolo, nel primo pomeriggio, si sarebbe sentito male e tra le prime ad accorgersene sarebbe stata la madre che avrebbe provato a rianimarlo. Con l’aiuto di qualche vicino, è stata chiamata l’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasferimento del bimbo all’ospedale Maggiore di Modica ma i medici avrebbero potuto far ben poco per via delle condizioni molto serie del piccolo. C’è, però, una seconda versione, molto più inquietante, in base alla quale il bimbo avrebbe sul corpo delle ferite, come se fosse stato vittima di un’aggressione. Una ricostruzione che, come la prima, è al vaglio delle forze dell’ordine, impegnati a sentire molte persone, a cominciare dai familiari del bambino, la cui testimonianza potrebbe fornire spunti interessanti, così come quella dei medici che hanno visto il corpo della vittima. E’ probabile che, nelle prossime ore, i magistrati della Procura di Ragusa dispongano l’ispezione cadaverica sulla salma del piccolo.