Un uomo di circa 65 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Bartolomeo Cannizzo, nella zons nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Polizia municipale, la vittima che era a piedi è stata travolta da un scooter. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita.